Son Dakika Haberleri: TRT Personel Korosu Konser Verdi

TRT Personel Korosu Konser Verdi

1 saat önce

TRT Personel Korosu, Türk musikisinin birbirinden güzel eserlerini izleyicilerle buluşturdu.

TRT Personel Korosu Konser Verdi, System.String[]
TRT Personel Korosu, Türk musikisinin birbirinden güzel eserlerini izleyicilerle buluşturdu.

Türk Musikisi TRT Personel Korosu'nun geleneksel konseri, Arı Stüdyosu'nda gerçekleştirildi.

Şef Seçil Ak Kutlu yönetimindeki koro, hüzzamdan suzinaka hicazdan nihavende 30'u aşkın şarkı seslendirdi.

Koroya TRT ve Kültür Bakanlığından sanatçılar sazlarıyla eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:01 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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