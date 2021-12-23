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TRT Radyo'ya "Yeşil Nokta Basın Ödülü" - Son Dakika

TRT Radyo'ya "Yeşil Nokta Basın Ödülü"

23.12.2021 15:46
TRT Radyo'ya "Yeşil Nokta Basın Ödülü"

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen "Yeşil Nokta Basın Ödülleri" sahiplerini buldu.

Radyo kategorisinde verilen "Yeşil Nokta Basın Ödülü"nün sahibi, çevre konusunda farkındalık oluşturmayı ve kamuyu bilgilendirmeyi bir ödev olarak gören "TRT Radyo" oldu.

2011 yılında verilmeye başlanan "Yeşil Nokta Basın Ödülleri", toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik duyarlılık gösteren basın-yayın kuruluşlarına, habercilere ve toplumun takdirini kazanmış kişilere verilmekte. Çevre konusunda farkındalık oluşturmayı ve kamuyu bilgilendirmeyi bir ödev olarak gören TRT Radyo, bu yıl radyo dalında ödülü kucakladı. Pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen ödül törenine, TRT Radyo adına TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya katıldı.

TRT Radyo'dan çevre dostu yeni logo

Farklı formattaki yayınlarıyla tüm dinleyicilere hitap eden TRT Radyoları, yeni yayın dönemine yepyeni bir kimlik ve yeni logosuyla geçtiğimiz eylül ayında merhaba demişti. TRT Radyolarının öz kaynaklar kullanılarak tasarlanan yeni logolarında, içinde bulunulan dünyaya ait kaynakların daha verimli kullanılması hedefi de gözetilmişti. Sadeleştirilmiş çevre dostu logo tasarımının basılı ve dijital kaynak tüketiminde tasarruf sağlaması da öngörülmüştü.

geri dönüşüm, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TRT Radyo'ya 'Yeşil Nokta Basın Ödülü' - Son Dakika


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