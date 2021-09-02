Üye Girişi
TRT Radyoları farklı programlarıyla yeni yayın dönemine başladı - Son Dakika

TRT Radyoları farklı programlarıyla yeni yayın dönemine başladı

02.09.2021 19:20
TRT Radyoları farklı programlarıyla yeni yayın dönemine başladı, System.String[]

Farklı formattaki yayınlarıyla dinleyicilere hitap eden TRT Radyoları, yeni kimliği ve farklı içerikleriyle yeni yayın dönemine başladı.

Farklı formattaki yayınlarıyla dinleyicilere hitap eden TRT Radyoları, yeni kimliği ve farklı içerikleriyle yeni yayın dönemine başladı.

Yayına hayatına 94 yıl önce başlayan, çok sesli ve çok kanalla devam eden TRT Radyoları, yeni yayın dönemine aynı zamanda özel hazırlanmış logolarıyla "merhaba" dedi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kulağımız hep radyoda, onun yeri bambaşka. 94 yıllık birikimi ve şimdi yepyeni kimliğiyle TRT Radyoları yeni yayın dönemine başladı. Tüm dinleyicilerimiz ve radyo ailemize hayırlı olsun. Emeği geçen arkadaşlarımı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni yayın döneminde, TRT Radyolarının sevilen programlarının yanı sıra 450'den fazla yeni program radyo dinleyicilerinin beğenisine sunulacak. Türk müziğinin köklü geçmişinin izinin sürüleceği programlar arasında "Derunumda Neler Var", "Sesinde Ümit ve Yollar" ve "Kültür Sese Bürününce" başlıklı yapımlar yer alıyor.

Eğitim, kültür, haber, popüler müzik, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği temalarıyla yayınlarını sürdüren TRT radyo kanallarının dinleyicilerde alışkanlık yapmış yapımlarının yanı sıra yeni içerikler ve sesler de yayın akışında yerini alacak.

Türkiye'nin ilk ve tek radyo orkestrası olan "TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası" ile "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası" ve "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası" gibi önemli orkestraların konser kayıtları ve sezon performanslarıyla birlikte sadece Avrupa Yayın Birliği (EBU) üyelerinin yayınlayabildiği en seçkin klasik müzik eserlerini sunan "EBU Euroclassic Notturno" kuşağı, klasik, pop, rock, caz ve dünya müziğinin en iyi örneklerini sunan TRT Radyo 3'te müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek.

Her türden müzik radyo kuşaklarında yerini alacak

Eğitim, kültür ve haber kanalı TRT Radyo 1, gündeme ilişkin gelişmelerin yer aldığı kuşak programlarının yanı sıra arşiv değeri olan programlarını dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Popüler müzik radyosu TRT FM, Türk sanat müziğinin makamsal zenginliğini ortaya koyan eserlerle dinleyiciyi 24 saat buluşturan TRT Nağme, deyişler, bozlaklar, uzun havalar, ağıtlar, yurttan sesler ve halk ozanlarına yer veren TRT Türkü, yeni yayın döneminde de dinleyiciyi müzikle buluşturmaya devam edecek.

Antalya, Çukurova (Mersin), GAP Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon bölge radyoları da her gün yayın yerinden seslerle desteklenen 3 saatlik canlı yayınlarla bölgelerin nabzını tutmaya devam edecek. Güncel gelişmeler, yerel etkinlikler, kurum ve kuruluşların bölgeye katkı ve hizmetleri mikrofona taşınırken her türden müzik de radyo kuşaklarında yerini alacak.

Ulusal radyo kanallarının yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların Türkiye hasretini azaltmak gayesiyle Türkçe yayın yapan Memleketim FM ile Türkiye'nin Sesi Radyosu ve dünyada 36 dilde radyo yayınıyla Türkiye'nin sesi olan TRT VOT (Voice of Turkey) yeni yayın dönemlerinde Türkiye'nin sesi olmaya devam edecek.

AZ Radio (Azerbaycan), TRT TSR ve Memleketim FM ortak yayını olan "Turna Teli" programında, Türkiye'de öne çıkan gazete manşetleri gazeteciler tarafından yorumlanacak. Ayrıca alanında uzman konukların yer aldığı haber, eğitim ve kültür programı olan "Yeni Gün" de yeni yayın döneminde sürecek.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT Radyoları farklı programlarıyla yeni yayın dönemine başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek 21:00 Son Dakika! YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı 20:43 Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı AK Parti ve MHP'nin 20:15 AK Parti ve MHP'nin "Yüzde 7 baraj" anlaşmasına BBP'den sürpriz çıkış: Yüzde 3 olmalı
Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta saha Nabil Dirar'la yolları resmen ayırdı 19:43 Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta saha Nabil Dirar'la yolları resmen ayırdı Genç kız 19:01 Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum 18:46 Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum
Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak 17:41 Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı 16:51 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı

Son Dakika Haberleri
17:40 Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak
17:38 3 kızını başından vurarak öldüren müezzin, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
17:29 Bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
17:25 Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti
17:22 Bağcılar'da gündüz vakti yaşanan olay korkuttu! Tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırdı
17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim
16:55 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi
16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı
16:50 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
16:43 Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi
Son Dakika: Beşiktaş, Pjanic bombasını patlattı! Barcelona'yla transfer görüşmeleri resmen başladı Son Dakika: Beşiktaş, Pjanic bombasını patlattı! Barcelona'yla transfer görüşmeleri resmen başladı         
21:16
Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde         
20:45
Son Dakika: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor Son Dakika: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor         
20:26
Son Dakika: Fenerbahçe transferleri peş peşe açıklıyor! Alman orta saha Max Meyer de imzayı attı Son Dakika: Fenerbahçe transferleri peş peşe açıklıyor! Alman orta saha Max Meyer de imzayı attı         
19:59
Son Dakika: Fenerbahçe, Alman golcü Mergim Berisha'yı resmen kadrosuna kattı Son Dakika: Fenerbahçe, Alman golcü Mergim Berisha'yı resmen kadrosuna kattı         
19:05
Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi         
18:52
Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz         
18:10
1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım         
17:02
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım         
16:20
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti         
16:01
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz         
15:58
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım         
11:16
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 21:29:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TRT Radyoları farklı programlarıyla yeni yayın dönemine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement