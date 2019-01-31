TRT Sanatçıları Bursa'da Kanser Hastaları İçin Sahne Aldı
1 saat önce
Bursa'da Uludağ Onkoloji Derneği (ONKO-DAY) yararına düzenlenen sosyal sorumluluk konserinde TRT sanatçıları sahne aldı.
Bursa
'da Uludağ
Onkoloji Derneği (ONKO-DAY) yararına düzenlenen sosyal sorumluluk konserinde TRT sanatçıları sahne aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi
ile Bursa Kütahyalılar Derneğince, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere sağlık çalışanları, kanser hastaları ve yakınlarıyla Bursalı yardımseverler yoğun ilgi gösterdi.
Konserde TRT sanatçıları Ayşe Ekiz, Nusret Yılmaz ve Esra İçöz, kanser hastaları için sahneye çıktı.
TRT sanatçılarına Fahri Dibekoğlu yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu eşlik etti.
Yöresel kıyafetleri ve müzikleriyle sahne alan Kütahya Halk Oyunları ekibi de izleyicilerin beğenisini kazandı.
Gecenin sonunda çiçek takdim edilen TRT sanatçıları, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:53 Kaynak: AA
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