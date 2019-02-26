Son Dakika Haberleri: TRT Sanatçısı Çiğdem Yarkın Egelilerle Buluşacak

TRT Sanatçısı Çiğdem Yarkın Egelilerle Buluşacak

1 saat önce

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri kapsamında TRT Sanatçısı Çiğdem Yarkın Egeli müzikseverler ile buluşacak.

TRT Sanatçısı Çiğdem Yarkın Egelilerle Buluşacak, System.String[]

Konservatuvar Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek olan dinleti ve söyleşi 5 Mart Salı günü saat 12.15'te başlayacak.

Koordinatörlüğünü Cemil Yakut ve Berna Özcan'ın üstleneceği etkinliğin danışmanlığını Öğr. Gör. Seher Erkan yapacak. Etkinliğe katılacak müzikseverlerle bir söyleşi gerçekleştirecek olan TRT Sanatçısı Çiğdem Yarkın, sevilen parçaları icra edeceği bir dinleti ile kulakların pasını silecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:06 Kaynak: Bültenler

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