Son Dakika Haberleri: TRT "Savaşın Efsaneleri" ve "Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları" tarihe ışık tutuyor
Son Dakika Güncel TRT 'Savaşın Efsaneleri' ve 'Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları' tarihe ışık tutuyor

TRT "Savaşın Efsaneleri" ve "Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları" tarihe ışık tutuyor

1 saat önce

Türk yönetmenler, tarih kahramanlarını içinde bulundukları koşullar, yaşanan etkileyici detaylarla bir araya getiriyor ve izleyicilere tarihi yeniden keşfetme imkânı sunuyor.

TRT

TRT Belgesel, 7 – 11 Ekim tarihleri arasında; yaptıklarıyla tarihin seyrini değiştiren, yaşadıklarıyla insanlığa ilham veren tarihi karakterlerin yaşam hikâyelerini ekrana getirecek.

TRT Belgesel'in etkileyici belgesellerinden biri olan Savaşın Efsaneleri, dönemlerinin öne çıkmış efsane komutanları arasında yaşanan savaşları, muhteşem savaş taktiklerini, karakter analizlerini, orduların avantaj ve dezavantajlarını izleyici ile buluşturacak. Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları ise tarihin şaşırtıcı, merak ve hayranlık uyandıran yüzünü gösterecek. Her bölümünde ayrı bir kahramanı ele alan belgesel, büyük bir titizlik ve araştırma yöntemiyle tarihin iz bırakan, sarsıcı ve dönüm noktalarını belgesel izleyicilerine sunacak.

Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'dan, Hun İmparatorluğu'nun Hükümdarı Mete Han'a; büyük mucit Nikola Tesla'dan Antonio Meucci'ye kadar birçok tarihi kişiliğin hikayelerinin anlatıldığı belgeseller ile Türk Yönetmenlerin Gözünden "Tarihin Kahramanları" 7-11 Ekim'de TRT Belgesel'de.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:21 Kaynak: Bültenler
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