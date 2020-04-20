TRT Spor'da bu hafta nostalji rüzgarı esecek

Öte yandan hafta boyu Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası finalleri ve spor belgeselleri de sporseverlerle buluşacak. - İSTANBUL

Bu hafta ekrana gelecek maçlar şu şekilde:

Korona virüs nedeniyle evde kalan izleyenlerini unutmayan TRT Spor, unutulmaz karşılaşmalar, nostaljik maçlar ve spor belgeselleri kuşağıyla sporseverleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Bu hafta TRT Spor ekranına gelecek özel içerikli yayınlar izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Korana virüs nedeniyle evinden çıkmayan sporsevere özel içerikler üreten TRT Spor , bu hafta nostaljik maçlarla evlerinize konuk olacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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