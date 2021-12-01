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TRT Trabzon Radyosu 53 Yaşında - Son Dakika

TRT Trabzon Radyosu 53 Yaşında

01.12.2021 12:26
TRT Trabzon Radyosu 53 Yaşında

1 Aralık 1968 yılında yayın hayatına başlayan TRT Trabzon Radyosu, başarılı yöresel ve bölgesel yayınları ve dinleyicilerinden aldığı güçle 53'üncü yaşını kutluyor.

1959 yılında kuruluşu ile ilgili çalışmalara başlanan TRT Trabzon Radyosu projesi, 12 Haziran 1967'de TRT Yönetim Kurulu'nun kararıyla hayata geçirildi. 1 Aralık 1968'de Adana İl Radyosu'ndan getirilen 2 KW'lık vericiyle Trabzon İl Radyosu yayın hayatına başladı. 62 yıl önce hayata geçmesi için çalışmalara başlanan TRT Trabzon Radyosu, bugün 53'üncü kuruluş yıldönümünü kutluyor.

İl radyosundan bölge radyosuna

Trabzon İl Radyosu, 11 Kasım 1978 tarihinde orta dalga 300 KW gücündeki vericisiyle bölge radyosuna dönüştürüldü. Başlangıçta Ankara'dan ve PTT'den geçici görevle gelen personelle başlayan TRT Trabzon Radyosu'nun yayınları, zamanla kendi kadrosunun ürettiği programlarla yayın hayatına devam etti.

TRT Trabzon Radyosu bölgenin sesi olmayı hedefliyor

TRT Trabzon Radyosu bugün, FM vericilerinin yanı sıra Trabzon Bostancı'da bulunan 300 KW gücündeki orta dalga vericisiyle, Sarp'tan Sinop'a kadar bölge illerine yönelik yayınlarını sürdürüyor. Haftanın her günü 10.00- 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilen bölgesel canlı yayınlarda ekonomik, sosyal ve kültürel konuları işleyerek bölgenin gözü, kulağı, sesi olmayı hedefliyor.

TRT Türkü kanalına ürettiği programlarla da yörenin söz ve müzik varlığını tüm dinleyicilere ulaştıran paylaşan TRT Trabzon Radyosu, 1997 yılında bünyesinde kurulan TRT Çocuk Korosu ile halen çalışmalarına devam ediyor. Yıllardır Trabzon'da değişik hizmet binalarından dinleyenlerine sesini ulaştıran TRT Trabzon Radyosu, 2001 yılından itibaren Akçaabat-Söğütlü'de yapılan yeni hizmet binasında yayınlarını sürdürüyor.

TRT Trabzon Radyosu 53 Yaşında

Trabzon, Haziran, Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TRT Trabzon Radyosu 53 Yaşında - Son Dakika


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