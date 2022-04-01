TRT Türk yeni yayın dönemine başladı - Son Dakika
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TRT Türk yeni yayın dönemine başladı

01.04.2022 20:50
TRT Türk yeni yayın dönemine başladı

TRT Türk'ün yeni yayın dönemi dolayısıyla düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT Türk 'Siz Neredeyseniz Biz Oradayız' mottosuyla oluşturduğu yeni kanal kimliği ve özgün içerikleri ile daha da güçleniyor" dedi.

TRT Türk'ün yeni yayın dönemi dolayısıyla düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT Türk 'Siz Neredeyseniz Biz Oradayız' mottosuyla oluşturduğu yeni kanal kimliği ve özgün içerikleri ile daha da güçleniyor" dedi.

TRT Türk, 1 Nisan 2022'de yeni yayın dönemine başladı. Yenilenen TRT Türk, yeni yayın dönemine yeni ekran yüzleri, programlar, içerikler ve ekran görselleri ile bugünden itibaren giriyor. Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenen programa İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Üyeleri, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, TRT'nin sevilen programlarının ünlü ekran yüzleri, dizi oyuncuları, medya kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı. Gecenin sunuculuğunu ise sevilen ekran yüzü Şoray Uzun üstlendi.

"TRT TÜRK'ÜN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN YANLARINDA"

Programda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birçok yolculuğa ev sahipliği yapan bu mekanda, bugün TRT Türk kanalımızın çıktığı yeni yolculuğa da hep birlikte şahitlik ediyoruz. TRT Türk, kurulduğu günden bu yana yurt dışındaki vatandaşlarımız ile soydaş ve kardeş topluluklar için hep çok özel bir kanal oldu. Onların, ülkemiz ve kültürümüz ile bağlarının devamlılığı noktasında önemli bir fonksiyon icra etti. TRT Türk bu önemli konumunu şimdi 'Siz Neredeyseniz Biz Oradayız' mottosuyla oluşturduğu yeni kanal kimliği ve özgün içerikleri ile daha da güçlendiriyor. Bu ne anlama geliyor? Bu, TRT Türk'ün dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın yanlarında olduğunu daha fazla ve daha güçlü göstermesi anlamına geliyor" dedi.

(Sümeyye İnal - Emre Baba/ İHA)

TRT Türk yeni yayın dönemine başladı
TRT Türk yeni yayın dönemine başladı

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Kaynak: İHA

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