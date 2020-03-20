TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi - Son Dakika

TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 23 Mart Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak uzaktan eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan dersleri ekranlarından öğrencilere ulaştıracak TRT, hazırlıklarını tamamladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 23 Mart Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak uzaktan eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan dersleri ekranlarından öğrencilere ulaştıracak TRT, hazırlıklarını tamamladı. Uygulama için sınıflar stüdyoya, stüdyolar sınıfa dönüştürüldü.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili devletin önemli tedbirler aldığını söyledi.

Bu tedbirlerden birinin, okulların tatil edilmesi ve ardından başlanacak uzaktan eğitim programı olduğunu anımsatan Eren, "Milli Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar hazırladığı videolar ve TRT ile yeni hazırlayacakları videolara ilişkin bir kanal açma talebinde bulundu. Özverili bir çalışmayla rekor sayılacak bir sürede 3'ü SD, 3'ü de HD olmak üzere 6 kanalı yayına hazır hale getirdik. İstanbul'da bir okulun 5 sınıfını stüdyo dönüştürdük, Ankara Oran kampüsündeki 3 stüdyoyu da sınıfa çevirdik." diye konuştu.

Eren, iki de yedek stüdyo hazırladıklarını, tüm bu stüdyolarda öğretmenlerin dersleri anlatmaya başladığını belirtti.

Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle ekranlarda buluşacaklarını ifade eden Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm editöryal içerik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandı. Bakanlık, Eğitişim Bilişim Ağı üzerinden dijital yayınlar yapıyordu öğrencilere. Bu konuda çok ciddi hazırlıklar yapıyordu. Bu hazırlıkları böyle günler için yapıyor olmasak da şans, fırsatlara hazırlıklı yakalanmaktır. Hem biz hem de bakanlığımız bu konuda şanslıydık. Çünkü hazırlıklarımız vardı. Teknik kapasitemiz bu işi hızlı bir şekilde yapabilecek yetkinliğe sahip. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuyla ilgili içerik üretip bize verdi. Biz de stüdyolarımızda öğretmenlerimizle içerikleri çekip ekranlara vereceğiz. Bir hafta 10 gün gibi bir sürede hazırlamaya çalıştığımız bu televizyon kanalları inşallah öğrencilerimiz için çok faydalı olur."

Eren, uzaktan eğitim dersleri için hazırlanan ortak kanal projesinde yaklaşık 100 kişilik bir grubun çalıştığını anlattı.

Bu zor günlerde ekibin evinde ailesini, çocuklarını bırakarak büyük bir gayret örneği gösterdiğini vurgulayan Eren, uzaktan eğitim sürecinin uzaması durumunda da çalışma arkadaşlarının aynı fedakarlığı göstereceğini dile getirdi.

Kamu yayıncılığının hem öneminin hem de temel vazifesinin böyle zor günlerde ortaya çıktığının altını çizen Eren, "Türkiye olarak çok başarılı tedbirlerin alındığı bu zor günlerde kamu yayıncısı olarak üzerimize düşeni yapmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. İzleyicilerimiz, öğrencilerimiz kendilerini izole ediyor ve sokağa çıkmamaya çalışıyorlar. Bu gayrette olan izleyicilerimiz ve çocuklarımızın ekranlarını şenlendirmeye, onları hem eğitmeye hem de eğlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Eren, "Her zaman olduğu gibi bu süreçte de desteğini bizden esirgemeyen İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a da teşekkür ediyorum." dedi.

TRT kreşi stüdyo oldu

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanında anaokulu çağında bulunan çocuklar için de hazırlıklar yaptıklarını anlatan Eren, "Okul öncesi çağında bulunan çocuklar için kreşimizin bir bölümünü stüdyoya çevirdik. Çocuklarımız için etkinlikler hazırladık. Bunları da TRT Çocuk kanalında ekrana getireceğiz." dedi.

Eren, TRT Çocuk Anaokulu uygulamalarının şu anda sanal uygulama marketlerinde yerini aldığını, ebeveynlerin çocuklarıyla yapacakları etkinlik ve faaliyetlere oradan bakabileceklerini belirtti.

TRT İzle uygulaması

Eren, daha önce TRT TV adıyla kullanılan web uygulamasının ismini TRT İzle olarak değiştirdiklerini ve uygulamayı geliştirdiklerini ifade etti.

İzleyicilerin buradan hem Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak açtıkları kanalları hem de TRT2'deki programları ve diğer tüm programları izleyebileceklerini dile getiren Eren, "TRT İzle uygulamamız sayesinde televizyonla eş zamanlı bir şekilde tüm kanallarımızı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak açtığımız eğitim kanallarımız da dahil, izleyebilecekler. Çocuklar televizyona bakmaktan sıkılabilirler. Bu uygulamayla bilgisayar, tablet ve telefonla hem programlara erişebilir hem de canlı yayını seyredebilirler. Ayrıca TRT İzle uygulamasında uzaktan eğitim televizyonlarına nasıl erişebileceğimizin bilgisi ve frekans bilgileri de yer alacak." diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle bir taraftan sahadaki personel sayısını azaltırken bir taraftan da tüm izleyicilere yayınları aksatmadan iyi bir kalitede vermek zorunda olduklarını söyleyen Eren, bu süreçte emek veren, gayret gösteren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"Sanat Heyecanı Evimizde" projesi başlıyor

Öte yandan, TRT2 kültür sanat kanalında da önümüzdeki dönemde yeni projeler hayata geçirilecek. TRT'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, TRT2 tarafından çekilen opera ve konser gibi etkinlikler ekranlara getirilecek.

"Sanat Heyecanı Evimizde" adı verilen proje kapsamında ise şu anda kapalı olan müze ve sergiler de özel izinle çekilerek izleyiciyle buluşturulacak.

TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:46 Kaynak: AA

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