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TRT ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle "İletişim ve Medya Eğitimi" düzenlendi - Son Dakika

TRT ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle "İletişim ve Medya Eğitimi" düzenlendi

10.06.2021 15:50
TRT ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle

TRT ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan "İletişim ve Medya Eğitimi" isimli çevrim içi eğitim programı 7-8-9 Haziran tarihlerinde tüm fakülte öğrencilerinin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Spiker Mehmet Çelikyay, Araştırmacı-Yazar Tolga Akkuş, Muhabir Elif Akkuş, Haber Sunucusu Ahmet Görmez, TRT 2 Kreatif Direktörü Mustafa Taşçı, Geleceğin İletişimcileri Yarışması Kurumsal İletişim Temsilcisi Nurten Erdem, Kameraman Orhan Aybertürk ve Tasarımcı Dr. Özgür Alican eğitmen olarak katıldı.

Çok sayıda öğrencinin takip ettiği etkinlikte, "TRT'de Kariyer Hayatı", "Sıcak Bölge Haberciliği", "Habercilikte Tecrübe Paylaşımı", "TRT 2 Tasarım Hikâyesi", "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Tanıtımı", "Akıllı Cihazlar İle Video ve Fotoğraf Çekim Teknikleri", "Video Tasarımında Programların Entegre Şekilde Kullanılması", "Topluluk Karşısında Konuşma ve Etkili Hitabet, Temel Diksiyon Kuralları" ve "Dijital Dikkat Endüstrisi" konu başlıkları altında eğitimler verildi.

Öğrenciler için verimli bir eğitim oldu

"TRT - İletişim ve Medya Eğitimi" programı hakkında bilgi veren İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu şunları söyledi: "Üniversitemiz ve TRT iş birliğiyle organize edilen bu eğitim programının öğrencilerimiz için çok verimli olacağını düşünüyorum. Özellikle pandemi sürecinde bazı akademik etkinliklerden uzak kalan öğrencilerimizin bu tür ilave eğitim programlarıyla eksiklerini giderebileceklerine ve medya profesyonellerinden mesleğin pratiğine yönelik kıymetli bilgiler öğrenebileceklerine inanıyorum."

TRT ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle İletişim ve Medya Eğitimi düzenlendi

Nurten Erdem, Tolga Akkuş, Trt 2, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TRT ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle 'İletişim ve Medya Eğitimi' düzenlendi - Son Dakika


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