TRT ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle "İletişim ve Medya Eğitimi" düzenlendi - Son Dakika

TRT ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan "İletişim ve Medya Eğitimi" isimli çevrim içi eğitim programı tüm fakülte öğrencilerinin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Spiker Mehmet Çelikyay, Araştırmacı-Yazar Tolga Akkuş, Muhabir Elif Akkuş, Haber Sunucusu Ahmet Görmez, TRT 2 Direktörü Mustafa Taşçı, Geleceğin İletişimcileri Yarışması Kurumsal İletişim Temsilcisi Nurten Erdem, Kameraman Orhan Aybertürk ve Tasarımcı Dr. Özgür Alican eğitmen olarak katıldı. Çok sayıda öğrencinin takip ettiği etkinlikte, "TRT'de Kariyer Hayatı", "Sıcak Bölge Haberciliği", "Habercilikte Tecrübe Paylaşımı", "TRT 2 Tasarım Hikayesi", "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Tanıtımı", "Akıllı Cihazlar ile Video ve Fotoğraf Çekim Teknikleri", "Video Tasarımında Programların Entegre Şekilde Kullanılması", "Topluluk Karşısında Konuşma ve Etkili Hitabet, Temel Diksiyon Kuralları" ve "Dijital Dikkat Endüstrisi" konu başlıkları altında eğitimler verildi.

"Öğrencilerimiz için çok verimli olacağını düşünüyorum"

"TRT - İletişim ve Medya Eğitimi" programı hakkında bilgi veren İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu şunları söyledi:

"Üniversitemiz ve TRT iş birliğiyle organize edilen bu eğitim programının öğrencilerimiz için çok verimli olacağını düşünüyorum. Özellikle pandemi sürecinde bazı akademik etkinliklerden uzak kalan öğrencilerimizin bu tür ilave eğitim programlarıyla eksiklerini giderebileceklerine ve medya profesyonellerinden mesleğin pratiğine yönelik kıymetli bilgiler öğrenebileceklerine inanıyorum." - ESKİŞEHİR