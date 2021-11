TRT World'e 4 büyük uluslararası ödül - Son Dakika

TRT World, Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi (The International Academy of Digital Arts and Sciences-IADAS) tarafından verilen Lovie Ödülleri'nden 4'üne layık görüldü.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dijital sanatların yaratıcı, teknik ve profesyonel ilerlemesini sağlamak amacı ile kurulan IADAS'ın verdiği Lovie Ödülleri sahiplerini buldu.

TRT World, 17 Kasım'da 11'incisi düzenlenen ve Avrupa'nın en iyilerinin ödüllendirildiği törenden 2 Altın Lovie ve 2 Halkın Lovie Ödülü ile ayrıldı.

TRT World'ün dijital video serisi "Bir Hikayem Var", 30 ülkeden yaklaşık 1000 çalışma arasından çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık alanında Altın Lovie'nin sahibi oldu. Çalışma aynı zamanda aynı kategoride 55 bine yakın oy alarak tüm rakiplerini geride bıraktı ve Halkın Lovie Ödülü'ne layık görüldü.

Bir diğer TRT World yapımı olan "Love Jihad" videosu, tekil kategoride Altın Lovie ve Halkın Lovie ödüllerini almaya hak kazandı. Video, haber ve politika kategorisinde ise finale kaldı.

Londra'nın ilk Uygur restoranını konu alan ve televizyon dalında çekilen kısa belgesel serisi "Renklerin Tadı" ise çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık alanında finale kaldı.

IADAS adına açıklama yapan organizasyonun üst düzey yetkilisi Nicolas Roope, TRT World'ün bulunduğu kategorilerdeki başarısını "üstün" olarak nitelendirerek, TRT World'ü sahip olduğu vizyon, yaratıcılık ve başarısı sebebiyle tebrik etti.

Dijital medya alanında verilen ödüller, çalışmaların zorlu ve yüksek standartlarla değerlendirilmesiyle takdim ediliyor.