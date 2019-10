Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hani siz terörizme karşıydınız, hani siz teröre karşıydınız, ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız? Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, yoksa bu terör örgütleri PYD, YPG bunlar NATO'ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?" dedi.

"Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da Erdoğan, tüm Batı'nın teröristlerin yanında yer aldığını ve hepsinin birlikte Türkiye'ye saldırdığını anlattı.

NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de buna dahil olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hani siz terörizme karşıydınız, hani siz teröre karşıydınız, ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız? Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, yoksa bu terör örgütleri PYD, YPG bunlar NATO'ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Burada hep birlikte özellikle samimi olarak teröre karşı olanlar bir defa bunun ispatını yapmak zorundadırlar. Hangi uluslararası terör toplantısına gidersek buradaki arkadaşlarıma da söylüyorum, önce bunun hesabını sorun. 'Sizi biz tanırız, sizi biz teröristlerle nasıl yan yan olduğunuzu, nasıl dirsek teması içerisinde olduğunuzu biliriz' deyin ve onları uluslararası camiada da hesaba çekin. Hesaba çekmek zorundayız. Gün ola, harman ola. Bunu yapmak durumundayız. İnsanlık bunu tanımalı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör ve sığınmacı sorununun çözüm yolunun, duvarları yükseltmekten, tel örgüler tahkim etmekten geçmediğini dile getirerek, "Çözüm, herkesin kendini, güvenlik ve refah içinde yaşadığı sınırlarının içine hapsetmesinden de geçmiyor. Karşımızdaki mesele her şeyden önce bir insanlık meselesidir, insan olmakla zalim olmak arasındaki çizginin ne tarafında durduğunuz meselesidir." dedi.

Erdoğan, "Bu büyük sıkıntının yükünü sadece mağdurların ve şartlarını zorlayarak onlara gönüllerini açanların sırtına yüklemeye kalkmak adaletsizliktir, haksızlıktır, bencilliktir. Daha da önemlisi, bu tavır sürdürülebilir değildir. Hem küreselleşmenin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıp, hem de bu süreçteki çarpıklıkların bir ürünü olan sorunları reddetmek, sağlıksız bir ruh halinin işaretidir. Yeni dünya düzeni, işte böyle bir iklimde şekilleniyor." ifadelerini kullandı.

"Bize uzatılan ellere karşılık vermenin çabası içindeyiz"

Türkiye'nin, sadece bölgesinde değil dünyanın dört bir yanında sorumluluğunun gereğini yerine getirmek için şartlarını sonuna kadar zorladığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için Suriye'deyiz. Bunun için Balkanlardan Güney Asya'ya kadar kadim coğrafyamızın her köşesindeyiz. Bunun için Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar her yerde bize uzatılan ellere karşılık vermenin çabası içindeyiz. Bunun için 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Bunun için 'gelin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, küresel sistemin lokomotif kuruluşlarını yeniden yapılandıralım' diyoruz. Kendimiz için ne istiyorsak tüm insanlık için de onu istiyoruz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz insanlık ailesinin kadim mirasının günümüzdeki en güçlü temsilcisiyiz. Çünkü biz inşa etmek, yaşatmak, gönül yapmak üzerine kurulu bir medeniyeti ihya etmenin peşindeyiz. Dünyayı 5 daimi üyenin bir tanesinin iki dudağı arasına mahkum etmek insani değildir, adil değildir. Kaç üyesi var? 196, 195 neyse. Hepsinin de burada daimi üye olma şansını yakalayabileceği bir reformist anlayışla adımı atmak gerekir. Hani şu anda geçici üyeler var ya, geçici üye olmak için bazı devletler yarışıyorlar. Geçici üye olsan ne olur olmasan ne olur? Senin el kaldırma, indirmeden başka veya söyleyeceğin birkaç sözden başka orada hiçbir kıymet-i harbiyen yok. Her şey o 5 daimi üye, hatta onlardan bir tanesi için geçerli. 'Evet, evet, hayır, hayır.' o kadar basit. Onun için bu reformist hareketi gerçekleştirmemiz lazım. Dünya, 1. Dünya Savaşı sonrası dünya değil. Değişti artık. Öyleyse bu reformun yapılması lazım. Yeni dünya düzeninin, bir önceki gibi zulüm ve acı üzerine değil, adalet ve barış üzerine kurmak istiyorsak, önce bu konuda anlaşmamız ve birlikte hareket etme iradesini göstermemiz şarttır."

"Hayallerimizin konuşulup tartışılmasının önünü ne kadar açarsak o derece kazançlı çıkarız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte böyle bir atmosferde TRT World Forum'da iki gün boyunca tartışılacak başlıkların her birinin, Türkiye'nin tüm insanlık adına temenni ettiği ve hayata geçmesi için çaba gösterdiği konuları kapsadığını dile getirdi.

"Hayallerimizin ve bunların gerçekleşmesi için geliştirdiğimiz fikirlerin konuşulup tartışılmasının önünü ne kadar açarsak, hep birlikte o derece kazançlı çıkarız." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin tespitlerine, endişelerine, temennilerine, tekliflerine, yaptıklarına karşı çıkanlardan tek bir isteğimiz var. Bizi, terör örgütlerinin kalemşorlarından değil, bizden dinleyin, bizden. Biz bunu istiyoruz. Bizi, yeminli Türkiye düşmanlarının söyledikleriyle değerlendirmek yerine, gelip burada neler yaşandığına bakın. Bizi dinlerken de tarihi ve siyasi bağnazlıkların ürünü o filtreleriniz var ya, onları bir kenara bırakın, açık, şeffaf, hasbi olun. İşte o zaman birlikte yapabileceğimiz çok şey bulunduğunu göreceksiniz. Bu tür tartışma platformları, karşılıklı olarak birbirimize kulak verebilmemiz bakımından önemli fırsatlardır. Kendi ülkelerinin fikir liderleri, ufuk açıcıları, siyaset yapıcıları, toplumsal vicdanın ve sağduyunun temsilcileri olarak gördüğüm siz değerli katılımcılara, buna imkan verdiğiniz için teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini "Bildiğiniz gibi 120 saatlik şu anda bir ara durumu var. Dolayısıyla bu 120 saatin artık büyük bir bölümü sona erdi. Şimdi yarın bizim Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin ile bu süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız." diyerek, tamamladı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılara hitap ettiği "Globalleşmede Geri Çekilme: Dünya Düzeninin Yansımaları" başlıklı özel oturumda, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Konuşmasının ardından Erdoğan'a TRT Genel Müdürü İbrahim Eren bir plaket takdim etti.

Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Eren ile forumun düzenlenmesinde görev alanlarla tek tek tokalaştı, ardından aile fotoğrafı çekildi.

(Bitti)