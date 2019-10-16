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TRT World Forum 2019 başlıyor

1 saat önce

TRT World Forum 2019 Açılış Yemeği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 Ekim'de gerçekleşecek

TRT World Forum 2019 başlıyor, System.String[]

21-22 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek TRT World Forum 2019 başlıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından küresel fikir liderlerini, akademisyenleri bir araya getiren TRT World Forum "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığı altında önemli konular ele alınacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen TRT World Forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Ekim'de düzenlenecek TRT World Forum 2019 Açılış Yemeği ile başlayacak. Yurt dışından gelen misafirlerin yanı sıra Türkiye'den de önemli isimler yemekte bir araya gelecek. TRT World Forum'un Açılış Yemeği'nde hem TRT World Forum'un bu yılki başlıkları hem de gündeme ilişkin maddeler konuşulacak.

TRT World Forum'da gerçekleştirilecek olan oturumlara, farklı ülkelerden ve kurumlardan panelistler, eski devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, akademisyenler katılacak ve forumda aşırı-sağ terör, popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi, ticaret savaşları, Avrupa Birliği'nin geleceği ve yükselen güçlerin iş birliği gibi tartışmaların bir parçası olarak yer alacak.

Tüm dünyayı ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal konuların tartışılacak oturumların başlıkları ise şöyle; Küreselleşen Dünyada Kimlik Politikaları, Yükselen Güçler İçin Yeni Ufuklar: Rekabet mi İş Birliği mi?, Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri, Terörün Yeni Yüzü: Aşırı Sağ, Kapsayıcı Büyüme: İnsani Diplomasiyi Yeniden Düşünmek, Orta Doğu'da Değişen Dengeler ve Bölgesel İş Birliği, Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Bölgesel Jeopolitiğin Bir Yansıması mı?, Güçlü Yönetmek: Mülteci Krizi ve Avrupa, Avrupa Birliği İçin Sonun Başlangıcı mı?.

Gerçekleşecek oturumlara katılacak olan küresel düşünce liderleri önemli noktalara dikkat çekecek ve yorumlarını belirtecek. TRT World Forum, her yıl olduğu gibi bu yılda ele aldığı konular ile dünya gündemine oturacak.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:42 Kaynak: Bültenler
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