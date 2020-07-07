TRT World Forum'da "Srebrenitsa soykırımı" ele alınacak - Son Dakika

TRT World Forum'da "Srebrenitsa soykırımı" ele alınacak

TRT World Forum tarafından ilk kez düzenlenecek "Dijital Tartışmalar" programı bu akşam "25 Yıl Sonra Srebrenitsa: Soykırımın Baki Reddi" başlığıyla online olarak ekranlara gelecek.

TRT World Forum tarafından ilk kez düzenlenecek "Dijital Tartışmalar" programı bu akşam "25 Yıl Sonra Srebrenitsa: Soykırımın Baki Reddi" başlığıyla online olarak ekranlara gelecek.

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TRT World Forum'dan yapılan açıklamaya göre, bu akşam ilki düzenlenecek "Dijital Tartışmalar"ın konusu Srebrenitsa soykırımı olacak. 5 gün boyu sürecek olan programda, Srebrenitsa soykırımı, insan hakları, savaş suçları ve koruma sorumluluğu ilkesi kapsamında ele alınacak.

Online olarak TRT World Forum Youtube, Twitter ve Facebook hesaplarından canlı yayınlanacak program saat 20.00'de başlayacak.

Srebrenitsa'yı Anma Vakfı Başkanı Dr. Waqar Azmi'nin konuşmacı olarak katılacağı oturumda, uzlaşmayı engelleyen sebepler, soykırımı inkar edenlerin stratejileri, Sırp Cumhuriyeti'nden ayrılma çağrılarının uzlaşmayı nasıl etkilediği gibi konular ele alınacak.


Hafta boyunca gerçekleşecek diğer oturumlar ise şöyle:

8 Temmuz Çarşamba günü, Amsterdam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nevenka Tromp Vrkic'in katıldığı "Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi ve Savaş Suçlularının Savcılığı", 9 Temmuz Perşembe günü, Uluslararası Adalet Odaları (Guernica 37) Kurucu Ortağı ve Başkanı Toby Cadman'ın katılacağı "BM'nin Srebrenitsa'yı Koruma Sorumluluğu", 10 Temmuz Cuma günü, Eski Yugoslavya'da işlenen suçlar için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milosevic'in duruşmasındaki başsavcı olan Sör Geoffrey Nice'ın katılımıyla "Srebrenitsa'da Uluslararası Adalet Nasıl Başarısız Oldu?", 11 Temmuz Cumartesi günü ise Uluslararası Kayıp İnsanlar Komisyonu Genel Müdürü'nün katılımıyla "Bosna Savaşı ve Srebrenitsa Soykırımı'nın İnsani Ölçeği" başlığı ele alınacak.

Srebrenitsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT World Forum'da 'Srebrenitsa soykırımı' ele alınacak - Son Dakika
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