TRT World Forum "Dijital Tartışmalar" serisi başlıyor - Son Dakika

TRT World Forum "Dijital Tartışmalar" serisi başlıyor

10.02.2021 11:49
TRT World Forum

TRT World Forum tarafından kültürel, politik, ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm aramak amacıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek "Dijital Tartışmalar" serisinin ilk programı bu akşam "Libya İç Savaşı" oturumuyla başlıyor.

TRT World Forum tarafından kültürel, politik, ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm aramak amacıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek "Dijital Tartışmalar" serisinin ilk programı bu akşam "Libya İç Savaşı" oturumuyla başlıyor.

???????TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl başlatılan "Dijital Tartışmalar" serisi, bu yıl "Küresel Düzende Yeni Dinamikler" ve "Arap Baharı'ndan On Yıl Sonra: Geçmişin Yansımaları ve Geleceğe Dair Öngörüler" ana başlıkları altında devam edecek.

Her ay alanında uzman konukların katılımıyla düzenlenecek çevrim içi seminerler, TRT World Forum'un YouTube, Facebook ve Twitter hesaplarından canlı takip edilebilecek.

"Arap Baharı'ndan On Yıl Sonra: Geçmişin Yansımaları ve Geleceğe Dair Öngörüler" tartışma serisinde, Arap dünyasının büyük bölümünü etkileyen ayaklanmaların 10. yıl dönümünde Arap ülkelerinin dinamikleri, toplumların yaşadığı zorluklar ve gelecek beklentileri ele alınacak.

"Küresel Düzende Yeni Dinamikler" tartışma serisinde ise değişen dünya düzeninin ortaya çıkardığı belirsizlikler ve uluslararası güç ilişkilerinin geleceği tartışılacak.

Bu akşam saat 20.00'de "Libya İç Savaşı" oturumuyla başlayacak ilk programın konukları, Libya Taghyeer Partisi Lideri Guma El-Gamaty, Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Profesörü William Lawrence ve Sadeq Enstitüsü Direktörü Anas El Gomati olacak.

Arap Baharı, TRT World, Libya, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT World Forum 'Dijital Tartışmalar' serisi başlıyor - Son Dakika


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