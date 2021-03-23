TRT World Forum Dijital Tartışmalar serisinde "Brexit ve AB'nin Geleceği" ele alınacak - Son Dakika

TRT World Forum tarafından düzenlenen "Dijital Tartışmalar" serisinin yarınki oturumunda alanında uzman konuklar, "Brexit ve AB'nin Geleceği" konusunu masaya yatıracak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de düzenlenecek oturumda, Brexit'in Avrupa Birliği'nin iç dinamiklerini nasıl etkilediği ve AB'nin Avrupa dışındaki rolünün Brexit'ten nasıl etkileneceği tartışılacak.

Avrupa İlerleme Çalışmaları Vakfı Genel Sekreteri Laszlo Andor ve Lancaster Üniversitesi öğretim görevlisi Mark Garnett'in konuk olarak katılacağı oturumun moderatörlüğünü, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Talip Küçükcan yapacak.

Oturum, TRT World Forum'un YouTube (@trtwordlforum), Facebook (@trtwordlforum), Twitter (@trtwordlforum) hesaplarından canlı takip edilebilecek.

Soru cevap bölümünde, izleyiciler konuklara sorularını iletebilecek.