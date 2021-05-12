TRT World Forum, düzenleyeceği çevrim içi oturumlarda Filistin'de yaşananları ele alacak - Son Dakika

TRT World Forum tarafından bu akşam 18.00 ve 19.00'da çevrim içi düzenlenecek iki oturumda, Filistin'de yaşanan son olaylar konunun uzmanları tarafından konuşulacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İsrail, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere yönelik zulmünü ve şiddetini artırarak sürdürüyor.

TRT World Forum'un düzenleyeceği çevrim içi oturumlarda da Filistin'deki son olaylar konunun uzmanlarınca ele alınacak.

"Filistin'de Neler Oluyor?: Kudüs'te Son Durum" başlıklı "Reflection" söyleşisi, bu akşam 18.00'de TRT World Forum'un Instagram hesabından canlı yayınlanacak.

Söyleşinin konuğu, Filistin-İsrail siyaseti, çatışma analizi ve silahlı gruplar üzerine çalışan TRT World Kudüs muhabiri Mustafa Fatih Yavuz olacak.

Bu akşam 19.00'daki Dijital Tartışmaların "İsrail'in Filistinlilere Yönelik Saldırıları: Bölgedeki Son Gelişmeler" başlıklı oturumu ise Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Talip Küçükcan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Oturuma, İngiliz-Filistinli Akademisyen ve Siyasi Aktivist Azzam Tamimi konuk edilecek.

Oturum, TRT World Forum'un Youtube (@trtwordlforum), Facebook (@trtwordlforum) ve Twitter (@trtwordlforum) hesaplarından canlı takip edilebilecek.