TRT World'ün Somali'deki sivil ölümleriyle ilgili raporu doğrulandı - Son Dakika

TRT World Araştırma Merkezi'nin 2019'da ABD'nin Somali'de gerçekleştirdiği askeri operasyonlarda sivillerin öldürülmesiyle ilgili yayınladığı rapor, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM) 27 Nisan'da yayınladığı Sivil Ölümü Değerlendirme Raporu ile doğrulandı.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, Somali'nin Aşağı Shebelle bölgesinde geçen yıl ocak ile mart ayları arasında ABD silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen üç saldırıdaki sivil ölümleriyle ilgili TRT World Araştırma Merkezince araştırmalar yapıldı.

Ulaşılan bilgiler ve edinilen bulgular sonucunda TRT World 2019'da "Geldiğini Duyduk: ABD'nin Somali'deki Ölümcül Operasyonları" adlı rapor yayınladı.

Yayınlanan bu araştırma, 27 Nisan'da AFRICOM tarafından hazırlanan Sivil Ölümü Değerlendirme Raporu'nda; ABD'nin 23 Şubat 2019'da gerçekleştirdiği bir hava saldırısında 2 Somalili sivilin öldürüldüğünü ve üç kişinin de yaralandığının ifade edilmesiyle kabul edilmiş oldu. Böylece TRT World'ün raporu ABD tarafından da doğrulandı.

AFRICOM'un raporundan

AFRICOM Raporuna göre, 1 Şubat 2019 ile 31 Mart 2020 tarihleri arasında Somali'de 91 hava saldırısı gerçekleştirildi. Bu süreçteki 27 sivil ölümü hadisesinin 20'si kapatıldı, 7'si ise halen açık ve soruşturma aşamasında.

Ayrıca, TRT World Araştırma Merkezi çalışmasında yer alan vakalardan biri "kapatılan hadiseler" arasına kaydedilirken, biri halen "açık" olan hadiseler arasında yer alıyor.

AFRICOM'un raporuna, "https://www.africom.mil/media-room/pressrelease/32724/initial-africom-civilian-casualty-assessment-quarterly-report" adresinden ulaşılabiliyor.

- TRT World'ün raporundan

TRT World Araştırma Merkezi'nin raporu ayrıca, ABD askeri operasyonlarının, Somali'de yerinden edilmiş kimselerin (IDP) sayısının artmasında nasıl etkili olduğunu anlatıyor.

Rapor için görüşülen insani yardım kuruluşlarına göre, ABD'nin askeri operasyonları son derece kötü olan insani şartların daha da kötüleşmesine neden oluyor.

Raporda belgelenen üç vaka üzerine yapılan tanıklıklar, insanların köylerinde gerçekleşen ABD insansız hava aracı saldırıları sonucu yerlerinden edildiklerini ve şu anda Banadir veya Aşağı Shebelle bölgelerindeki IDP kamplarında yaşamak zorunda kaldıklarını ortaya koyuyor.

Raporun içeriğiyle ilgili "https://researchcentre.trtworld.com/publications/reports/we-heard-it-coming-us-lethal-operations-in-somalia" adresinden detaylı bilgi alınabiliyor.