TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış,...
7 dakika önce
TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:17 Kaynak: AA
TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı
Komutanı Muhsin Kutsi
Barış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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