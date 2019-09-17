Son Dakika Haberleri: TRT'ye personel alındığı iddiasına yalanlama
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TRT'ye personel alındığı iddiasına yalanlama

16 dakika önce

Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT) 1422 yeni eleman alındığı haberlerinin tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.

TRT'ye personel alındığı iddiasına yalanlama, System.String[]

Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT) 1422 yeni eleman alındığı haberlerinin tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.

TRT'den yapılan açıklamada, kuruma toplu personel alımı yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tamamen söylenti ve çarpıtmalardan oluşan 'TRT'ye 1422 yeni eleman alındı' haberleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Bu yönde yapılan haberler tamamen gerçek dışı ve yalandır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna toplu personel alımı yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Firmalar üzerinden taşeron statüsünde çok uzun yıllardır zaten TRT'ye hizmet etmekte olan personelimizin statüsü değiştirilerek Özel Hukuka Tabi Personele dönüştürülmüştür.

Haberlerde sanki yeni işe alınmış gibi verilen personel rakamlarını, halihazırda TRT'de çalışmakta olan bu arkadaşlarımız oluşturmaktadır. Tekrar belirtmek isteriz ki İstihdam Fazlası Personel Uygulaması sonrasında iddia edildiği gibi TRT'ye toplu yeni personel alımı kesinlikle yapılmamıştır."

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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