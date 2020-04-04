TRT yeni yayın kuşağını "evde kalanlar"ın beğenisine sunacak - Son Dakika
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TRT yeni yayın kuşağını "evde kalanlar"ın beğenisine sunacak

6 saat önce

TRT, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Hayat Dolu" sloganıyla çocuklardan yetişkinlere, gençlerden aile büyüklerine evde kalanlar için hazırladığı yeni yayın kuşağını pazartesi günü izleyicilerin beğenisine sunacak.

TRT yeni yayın kuşağını

TRT, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Hayat Dolu" sloganıyla çocuklardan yetişkinlere, gençlerden aile büyüklerine evde kalanlar için hazırladığı yeni yayın kuşağını pazartesi günü izleyicilerin beğenisine sunacak.

Nostalji, yarışma, spor, sağlık, yemek, kültür-sanat, eğlence, çocuk, belgesel, sohbet ve müzik başlıkları altında farklı içeriklerin yer alacağı yayın akışında, birçok yeni program da hayata geçirilecek.

TRT arşivinden de ekrana taşınacak içeriklerin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hareketsiz yaşama sağlık ve hareket katmak amaçlı, her yaştan insana dönük özel bir program tasarlandı.

Diyetisyen ve spor hocaları ile gerçekleştirilecek programda çocuk, yetişkin ve yaşlılara özel spor hareketleri izleyicilerle buluşacak. Aynı zamanda program takipçilerine bu süreçte nasıl beslenmeleri gerektiği de anlatılacak.

Ev yapımı dizi formatı TRT'den

Dizi setlerine ara veren TRT, bu dönemde yine teknik ekip kullanılmadan oyuncuların kendi çekimlerini evden yapacağı yeni dizileri ekrana getirecek.

Bu kapsamda "Seksenler", "Tutunamayanlar "ve "Kalk Gidelim" ekipleri ev yapımı diziler için çekimlere başladı.

Büyüklerin gençliğinde, gençlerin ve yetişkinlerin de çocukluğunda popüler olan ve TRT ile hatırlanan unutulmaz diziler de yeniden TRT ekranlarında dizi severlerle buluşacak. Ekrana gelecek ilk dizi ise 1982-1986 yılları arasında ABD'de yayınlanan ve Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde yayınlanarak popüler olmuş "Kara Şimşek" olacak.

Ramazan ayına kadar hafta içi her gün ayrıca Yeşilçam filmlerinden oluşan seçki izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Yeni kültür sanat programları

Hafta içi her gün alanında uzman isimlerle gerçekleştirilecek programlarda da izleyenler soru ve sorunlarını dile getirebilecek. Uzmanlar içinden geçilmekte olan zor günlerde evde kalanlara TRT ekranlarından destek olmaya çalışacak.

Programlar kapsamında Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kaleme aldığı Mesnevi'den hikayelerin anlatılacağı yeni bir format ekranda olacak. Gölge oyunu ve ebru gibi Türk kültürüne ait unsurların görselliğinden faydalanılarak çekilen programda, uzman olan isimler Mevlana'nın hikayelerini yorumlayacak.

Türk İslam tarihinin önemli eserlerinden biri olan "Mantıku't Tayr"dan ilham alınarak hazırlanan "Kuşların Dili" programında da Feridüddin-i Attar'ın bu önemli eserinin dönem canlandırmaları, anlatımlarla izleyicilerle buluşacak.

Aynı zamanda "Evde Atölye Var" başlığı altında hazırlanan programlarda, nasıl resim yapılır, senaryo yazılır, enstrüman nasıl çalınır gibi 10 derste pratik bilgilerle meraklılarına ve hobilere ilişkin bilgiler aktarılacak.

Sporseverler için de unutulmayan maçlar ve müsabakalar ile çok konuşulan tarihi futbol derbilerinde yer almış ünlü oyuncuların evlerinden, büyükleri arayarak hal hatır soracağı, moral vereceği bir program, TRT'nin yeni yayınları arasında yer alacak.

Çocuklar için birbirinden renkli içerikler

"Tozkoparan" dizisiyle çocukların beğenisini kazanan çocuk oyuncular, "Ev Hayat Dolu" kuşaklarında evlerinden katılacakları bir yarışma programıyla ekranda olacak. TRT Çocuk'un çizgi dizilerinin yanı sıra çocuklara ev aktiviteleri öğreten yeni stüdyo programları da minik izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor.

"Evde Kal" uygulaması nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan "Vefa Timleri"yle ile birlikte çekilecek videolar da izlenime sunulacak.

TRT 1'in gündüz kuşak programları arasında olan aile ve evlilik terapistlerinin konuk olduğu, aynı zamanda aile içi iletişimin ve yaşantısının öneminin ele alındığı "İyi Fikir"in içeriği de yeniden tasarlandı.

-Youtuberlar kitap okuyacak

Her yaştan izleyiciye okuma isteği aşılamak amacıyla, yüksek takipçili Youtuberlar arasında bir "challenge" serisi oluşturulacak. Ünlü Youtuberlar ile hazırlanacak eğlenceli içeriklerin yer aldığı programlar da TRT dijital mecralarında yer alacak.

Nostalji Konserleri ile her gün bir ünlü ismin konseri, yine ünlü sanatçılar ile "Evden Canlı Konserler", evden "İnteraktif Müzik Yarışması" ve geçmiş yıllarda TRT ekranlarında ilgiyle izlenen Halit Kıvanç'la "Zaman Zaman İçinde" programları da seyircilerle buluşmaya devam ediyor.

Kaçırılan tüm dizi, belgesel ve programlar ayrıca "TRT İZLE" uygulaması ile tüm mobil cihazlarından takip edilebilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:28 Kaynak: AA

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