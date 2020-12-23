TRT Yetenek Kariyer Programını başarıyla tamamlayan 266 genç işbaşı yaptı - Son Dakika

TRT Yetenek Kariyer Programını başarıyla tamamlayan 266 genç işbaşı yaptı

23.12.2020 10:33
TRT Yetenek Kariyer Programını başarıyla tamamlayan 266 genç işbaşı yaptı, System.String[]

TRT'nin yeni mezunlara istihdam fırsatı sunduğu "TRT Yetenek Kariyer Programı"nda 7 aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 266 genç işbaşı yaptı.

TRT'nin yeni mezunlara istihdam fırsatı sunduğu "TRT Yetenek Kariyer Programı"nda 7 aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 266 genç işbaşı yaptı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Yetenek Sende, işin TRT'de" sloganıyla TRT tarafından 14 Nisan'da başlatılan "TRT Yetenek Kariyer Programı"na başvuru yapan 44 bin 185 kişiden, 7 aşamalı sınavı başarıyla tamamlayan 266 genç yetenek TRT ailesine katıldı.

Türkiye'deki farklı üniversitelerinden mezun olan veya öğrenim gören gençlerin yoğun ilgi gösterdiği istihdam programını tamamlayarak işe başlayan gençler, "TV ve radyo içerik", "TV ve radyo teknik fonksiyonlar", "bilgi teknolojileri", "pazarlama stratejisi", "dijital strateji", "kurumsal fonksiyonlar" ve "dijital içerik" olmak üzere 7 farklı alanda istihdam edildi.

15 Aralık'ta işbaşı yapan gençler TRT kariyerlerine, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve yöneticilerinin de yer aldığı 4 gün süren eğitim programı ile başladı.

"Gençlere kapımız her zaman açık olacak"

Video konferansla gençlerle bir araya gelen İbrahim Eren, TRT'nin yaklaşık 100 yıla dayanan ana değerlerini koruyarak, kurumu bugünün medya ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellediklerini ifade etti.

Eren, TRT'yi çağdaş, yeni teknolojilere uyum sağlayan, dinamik ve uluslararası alanda daha güçlü ve etkin bir kurum haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

TRT'de duayen isimlerin tecrübe ve bilgisini aktarabileceği genç yetenekleri istihdam edebilmek için TRT Yetenek Kariyer Programı'nı hayata geçirdiklerini aktaran Eren, "Değerlendirme sürecinde büyük bir özenle hareket ettik ve 7 aşamalı zorlu sınavların olduğu bir süreç uyguladık. Başarılı olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da devam edeceğimiz yetenek projesi ile gençlere kapımız her zaman açık olacak." ifadelerini kullandı.

TRT Yetenek Kariyer Programı, gelecek yıllarda, mevcut programın yanı sıra özellikle yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedefleyen Uluslararası Yetenek Programı'nın da eklenmesiyle devam edecek.

İstihdam, Türkiye, Nisan, TV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT Yetenek Kariyer Programını başarıyla tamamlayan 266 genç işbaşı yaptı - Son Dakika


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