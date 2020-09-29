- Trudeau'dan Covid-19 ile mücadeleye 400 milyon dolarlık insani yardım sözü - Son Dakika

- Trudeau'dan Covid-19 ile mücadeleye 400 milyon dolarlık insani yardım sözü

- Trudeau'dan Covid-19 ile mücadeleye 400 milyon dolarlık insani yardım sözü Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin dünya çapında yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 400 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyurdu.

- Trudeau'dan Covid-19 ile mücadeleye 400 milyon dolarlık insani yardım sözü

OTTAWA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin dünya çapında yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 400 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Dünya sahnesinde aktif rol almak istediğini aktaran Kanada Başbakanı Trudeau, görüşmede ülkesinin dünya çapında yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 400 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyurdu. Trudeau, yapılacak yardımın dünyanın her köşesine ulaşacağını ve virüsü ortadan kaldırmak için çabalayacaklarını belirtti.

Ayrıca Kanada'nın önümüzdeki yıllarda daha fazla yardım yapacağını ifade eden Trudeau, salgından kaynaklı ekonomik zorluklar yaşayan ülkelerin borçlarını hafifletilmesi için çabalayacağını dile getirdi. Trudeau açıklamasının ardından G7, G20 ve Dünya Bankası gibi daha büyük forumlarda zor durumda olan ülkelerin seslerinin duyulmasına katkıda bulunacağına dikkat çekerek, "Yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği gibi küresel zorlukları ele alan salgın öncesi ekonomik sistemleri için çabalarımızı hızlandırmak için bu bir şans. Biz dünya genelinde ve sektörler arasında güçlü, koordineli bir müdahalenin gerekli olduğuna inanıyoruz" dedi.

- Trudeau'dan Covid-19 ile mücadeleye 400 milyon dolarlık insani yardım sözü
- Trudeau'dan Covid-19 ile mücadeleye 400 milyon dolarlık insani yardım sözü
- Trudeau'dan Covid-19 ile mücadeleye 400 milyon dolarlık insani yardım sözü
- Trudeau'dan Covid-19 ile mücadeleye 400 milyon dolarlık insani yardım sözü

Birleşmiş Milletler, Justin Trudeau, Koronavirüs, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 23:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Trudeau'dan Covid-19 ile mücadeleye 400 milyon dolarlık insani yardım sözü - Son Dakika

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