Trudeau: Uçağı İran'ın vurduğuna dair kanıt var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trudeau: Uçağı İran'ın vurduğuna dair kanıt var - Son Dakika

Trudeau: Uçağı İran'ın vurduğuna dair kanıt var

6 saat önce

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 63 Kanada vatandaşının da hayatını kaybettiği düşen Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Trudeau: Uçağı İran'ın vurduğuna dair kanıt var, System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 63 Kanada vatandaşının da hayatını kaybettiği düşen Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Trudeau, düzenlediği basın toplantısında İran'da düşen Ukrayna uçağına dair konuştu.

Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile 'kazara' vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu belirterek, "Elimizdeki istihbarata göre Ukrayna uçağı karadan havaya bir İran füzesi tarafından düşürüldü ancak bu kasıtsız olabilir" dedi.

Trudeau, Türkiye üzerinden İran'a gitmek üzere bazı Kanadalı diplomatların yola çıktığını ve İran'ın vize konusunda kolaylık sağlayacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Trudeau'nun konuşması

Uçağın yanarak düştüğü anların görüntüleri


Justin Trudeau, Ukrayna, Kanada, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'daki uçak kazasında, olay yerinde çekilen fotoğraf akılları karıştırdı
Son dakika: Irak Başbakanlığı, Beyaz Saray'dan ABD askerlerinin çekilmesini istedi İran'da düşen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının kara kutusunun görüntüleri yayınlandı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi

Son Dakika Haberleri
17:13 Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Son Dakika
17:13 Spor Şehri Gaziantep'in spor yatırımları açılıyor… - Son Dakika
17:12 Ressam Canip Taşkıran suluboya sergisi ile Bornova'da - Son Dakika
17:12 Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı - Son Dakika
17:07 Balıkçı gemisiyle çarpışan tanker Kısırkaya açılarına çekildi - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 17:16:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trudeau: Uçağı İran'ın vurduğuna dair kanıt var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]