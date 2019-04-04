Son Dakika Haberleri: Trüf Mantarı Kaçakçısına Para Cezası

Trüf Mantarı Kaçakçısına Para Cezası

19 dakika önce

Dereköy Gümrük Kapısı'nda izinsiz ve belgesiz olarak yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 5 kilo 700 gram beyaz trüf mantarı ele geçirildi.

Trüf Mantarı Kaçakçısına Para Cezası, System.String[]
Dereköy Gümrük Kapısı'nda izinsiz ve belgesiz olarak yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 5 kilo 700 gram beyaz trüf mantarı ele geçirildi. Mantarı yurt dışına çıkarmaya çalışan Bulgaristan uyruklu kişiye 60 bin 130 lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli Dereköy Gümrük Müdürlüğünden yurt dışına çıkış yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu kişinin aracında bez torba içinde 5 kilo 700 gram beyaz trüf mantarı ele geçirildi.

Gümrük polisi ve muhafaza memurlarınca yapılan kontrollerde belgesiz ve izinsiz bir şekilde yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edilen mantarlara el konuldu.

Mantarı yurt dışına çıkarmaya çalışan kişiye, Çevre Kanunu uyarınca 60 bin 130 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu kişinin verdiği ifadede beyaz trüf mantarını Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alandan topladığını söylediği belirtildi.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edilen mantarın kilogramının 20-25 bin liradan alıcı bulduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:02 Kaynak: AA

Bulgaristan, Kırklareli, Dereköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti Son Dakika! AİHM, Türkiye Aleyhine Yapılan Hendek Eylemleri Başvurularını Reddetti İsim Benzerliği CHP Sancaktepe Adayının Başını Yaktı Milyonların Maaş Zammı İçin Üç Adım Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 13:21:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trüf Mantarı Kaçakçısına Para Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]