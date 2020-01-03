Trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı - Son Dakika

Trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı

7 saat önce

Van'da yürütülen çalışmalar sonucunda el konulan yaklaşık 80 kilogram trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı.

Trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı, System.String[]

Van'da yürütülen çalışmalar sonucunda el konulan yaklaşık 80 kilogram trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı.


Van'da polis ekipleri tarafından İran uyruklu şahısların valizlerinde ele geçirilen ve dünyanın en değerli mantarı olarak bilinen trüf mantarı, 4'üncü kez ihaleye çıktı. Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale yoluyla bugün tekrar satışa çıkarılan mantar, pazartesi gününe kadar satılması bekleniyor.


İlk olarak 23 Aralık 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı www.eihale.gov.tr adresi üzerinden 1 milyon 10 bin TL olarak satışa çıkarılan, ancak söz konusu tarihten bu yana 3 kez alıcı bulamayan trüf mantarı, bugün saat 10.05 itibariyle son kez satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan trüf mantarı, 6 Ocak Pazartesi günü saat 10.05'e kadar satışta kalacak. Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizleri yapılan mantarın ihale bedelinin, ihaleden sonra iki iş günü içerisinde ödenmesi gerektiği belirtildi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FLAŞ
Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
21:06 Elazığ'da kaybolan 88 yaşındaki kadın için arama çalışması - Son Dakika
21:06 Beyoğlu'nda metruk binada yangın - Son Dakika
21:05 Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı - Son Dakika
21:04 Apartman yangınında bir kişi öldü, 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
21:04 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 21:07:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]