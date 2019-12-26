Trüf mantarına yine alıcı çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trüf mantarına yine alıcı çıkmadı - Son Dakika

Trüf mantarına yine alıcı çıkmadı

6 saat önce

TİCARET Bakanlığı'nın, 1 milyon 10 bin lira bedelden yarı fiyatına düşürerek ikinci kez satışa sunduğu 80 kilo trüf mantarı için yine alıcı çıkmadı.

Trüf mantarına yine alıcı çıkmadı, System.String[]

TİCARET Bakanlığı'nın, 1 milyon 10 bin lira bedelden yarı fiyatına düşürerek ikinci kez satışa sunduğu 80 kilo trüf mantarı için yine alıcı çıkmadı.

Van'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen yaklaşık 80 kilogram trüf mantarına el konuldu. Trüf mantarları 'bekletilmeyecek eşya' olarak 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden 3 gün önce ihaleyle satışa çıkarıldı. Ancak ihalede trüf mantarlarına alıcı çıkmayınca bakanlık ikinci bir ihale açılmasına karar verdi. Satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin liradan 505 bin liraya düşürülen trüf mantarı için dün saat 10.05'te başlayan ihale süreci bugün saat 10.05'te sona erdi. Fakat ikinci kez satışa sunulan trüf mantarlarına yine alıcı çıkmadı. Bu arada, trüf mantarları, yer altından çıkarıldığı için uygun saklama koşullarında uzun süre muhafaza edilebiliyor.


Kaçakçılıkla Mücadele, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Egzoz muayenesi yaptırılmayan araç sürücüsüne 1.895 lira ceza kesilecek
Güvenlik Korucuları, maaşlarının asgari ücretin altında kalmasını istemiyor Son dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli oldu Son Dakika: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, asgari ücret zammını protesto edip basın toplantısından ayrıldı

Son Dakika Haberleri
20:46 Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayınlanmasına ilişkin dava - Son Dakika
20:46 Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
20:42 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Pakistan'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika
20:41 Kırıkkale'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdi - Son Dakika
20:37 Kuyumcuya çatıdan girmek isterken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika
19:23 Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:48:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trüf mantarına yine alıcı çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]