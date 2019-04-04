Son Dakika Haberleri: Trüf Mantarını Yurt Dışına Kaçırmaya Çalışan Şahsa 60 Bin TL Ceza

Trüf Mantarını Yurt Dışına Kaçırmaya Çalışan Şahsa 60 Bin TL Ceza

46 dakika önce

Türkiye topraklarında yetişen ve kilosu 20-25 bin TL olan beyaz trüf mantarını yurt dışına kaçırmaya çalışan Bulgaristan uyruklu şahsa 60 bin 130 TL idari para cezası uygulandı.

Trüf Mantarını Yurt Dışına Kaçırmaya Çalışan Şahsa 60 Bin TL Ceza, System.String[]
Türkiye topraklarında yetişen ve kilosu 20-25 bin TL olan beyaz trüf mantarını yurt dışına kaçırmaya çalışan Bulgaristan uyruklu şahsa 60 bin 130 TL idari para cezası uygulandı.

Kırklareli Dereköy Gümrük Müdürlüğünde yurt dışına çıkış yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu bir vatandaşın aracındaki bez torbada 5 kilo 700 gram ağırlığında beyaz trüf mantarı ele geçirildi. Gümrük polisi ve muhafaza memurlarınca yapılan kontrollerde belgesiz ve izinsiz bir şekilde yurt dışına çıkarılmaya çalışılan beyaz trüf mantarı için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 bin 130 TL idari para cezası uygulandı.

2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanan şahıs ifadesinde beyaz trüf mantarını Edirne'nin Enez ilçesindeki ormanlık alanlarda topladığını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konularak Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edilen beyaz trüf mantarının kilosu 20-25 bin TL arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:00 Kaynak: İHA

Kırklareli, Bulgaristan, 3. Sayfa
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