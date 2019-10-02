Son Dakika Haberleri: Trummp zayıf imalat sanayi verileri için fed'i suçladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Trummp zayıf imalat sanayi verileri için fed'i suçladı

28 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD imalat sanayisinin durumunu gösteren verilerin beklentilerden zayıf gelmesi konusunda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Başkanı Jerome Powell'ı suçladı.

Trummp zayıf imalat sanayi verileri için fed'i suçladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ABD imalat sanayisinin durumunu gösteren verilerin beklentilerden zayıf gelmesi konusunda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Başkanı Jerome Powell'ı suçladı.

ABD'de Salı günü, artış beklentilerine karşın 47.8 puanda kaldığı açıklanan imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, 2009'dan bu yana en düşük düzeyde geldi.

Bu verilerin, Fed'in faiz oranlarını "çok yukarıda" tutmasından kaynaklandığını savunan Trump, güçlü doların ABD'de üreticilere zarar vermekte olduğunu öne sürdü.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Öngördüğüm gibi, Jay Powell ve Fed, ABD Doları'nın çok fazla güçlenmesine, tüm diğer  para birimleri karşısında, imkan verdiler. Bizim imalatçılarımız bundan  negatif şekilde etkilendiler. Fed faiz çok yüksek. Onlar kendilerinin en  kötü düşmanlarılar, bilgileri yok. Acınası!" dedi.

Fed, ABD imalat sektörünün Eylül ayı durumu için kendi verilerini 17 Ekim'de açıklayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Donald Trump, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Havalimanında kontrolden çıkan yemek dağıtım aracı uçağa çarpmak üzereyken durduruldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Aynı anda 118 milyon kişi haberleşebiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 08:38:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trummp zayıf imalat sanayi verileri için fed'i suçladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]