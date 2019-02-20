Trump: 1 Mart sihirli bir tarih değil

"1 Mart sihirli bir tarih değil" diyen Trump, ticaret görüşmelerine dair yatırımcıları umutlandırırken borsalar yukarı yönlü hareket etti.

"1 Mart sihirli bir tarih değil" diyen Trump, ticaret görüşmelerine dair yatırımcıları umutlandırırken borsalar yukarı yönlü hareket etti.

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