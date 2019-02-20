Trump: 1 Mart sihirli bir tarih değil
5 dakika önce
"1 Mart sihirli bir tarih değil" diyen Trump, ticaret görüşmelerine dair yatırımcıları umutlandırırken borsalar yukarı yönlü hareket etti.
"1 Mart sihirli bir tarih değil" diyen Trump, ticaret görüşmelerine dair yatırımcıları umutlandırırken borsalar yukarı yönlü hareket etti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:20
Karabük'te 100 Kişilik İş İçin, Bin 610 Kişi Başvurdu
Adanalı Kelle Söğüşçü, Ürünlerine Verdiği İsimler Nedeniyle Siparişlere Yetişemez Hale Geldi
41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı
Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor