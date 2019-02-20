Son Dakika Haberleri: Trump: 1 Mart sihirli bir tarih değil

Trump: 1 Mart sihirli bir tarih değil

5 dakika önce

"1 Mart sihirli bir tarih değil" diyen Trump, ticaret görüşmelerine dair yatırımcıları umutlandırırken borsalar yukarı yönlü hareket etti.

Trump: 1 Mart sihirli bir tarih değil, System.String[]
"1 Mart sihirli bir tarih değil" diyen Trump, ticaret görüşmelerine dair yatırımcıları umutlandırırken borsalar yukarı yönlü hareket etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:20 

Ekonomi
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