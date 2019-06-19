Son Dakika Haberleri: Trump 2020 ABD başkanlık yarışı için seçim kampanyasını resmen başlattı
Son Dakika Dünya Haber

Trump 2020 ABD başkanlık yarışı için seçim kampanyasını resmen başlattı

4 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ikinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başladı. yasa dışı göçmenler, Trump konuşmasında, yasa dışı göçmenler, Meksika sınırına duvar ve hakkındaki "cadı avı" konularının yanı sıra Demokrat adayları sert dille eleştirdi.

Trump 2020 ABD başkanlık yarışı için seçim kampanyasını resmen başlattı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ikinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başladı.

2016'daki başkanlık seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, "2020'de Demokratlara verilecek her oy radikal sosyalizmin yükselişine ve Amerikan rüyasının mahvolmasına gidecektir" dedi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:23 
Orlando Magic, Florida, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti Çin'de Müslüman Uygur Türklerinin tutulduğu 'eğitim kamplarına' girildi! Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Umarız ordumuzla Türk ordusu savaşmaz İngiltere'de dikkat çeken araştırma! Boşanma çocukların kilo almasına neden oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 08:27:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump 2020 ABD başkanlık yarışı için seçim kampanyasını resmen başlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]