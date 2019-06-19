Trump 2020 ABD başkanlık yarışı için seçim kampanyasını resmen başlattı
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ikinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başladı. yasa dışı göçmenler, Trump konuşmasında, yasa dışı göçmenler, Meksika sınırına duvar ve hakkındaki "cadı avı" konularının yanı sıra Demokrat adayları sert dille eleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:23
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ikinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başladı.
2016'daki başkanlık seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, "2020'de Demokratlara verilecek her oy radikal sosyalizmin yükselişine ve Amerikan rüyasının mahvolmasına gidecektir" dedi.
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