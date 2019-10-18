Son Dakika Haberleri: Trump 2020'deki G7 zirvesini kendi otelinde düzenleyecek
Son Dakika Güncel Trump 2020'deki G7 zirvesini kendi otelinde düzenleyecek

Trump 2020'deki G7 zirvesini kendi otelinde düzenleyecek

1 saat önce

ABD'de 2020 yılında düzenlenecek G7 zirvesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacağı açıklandı.

Trump 2020'deki G7 zirvesini kendi otelinde düzenleyecek, System.String[]

ABD'de 2020 yılında düzenlenecek G7 zirvesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacağı açıklandı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney, Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

ABD'de 10-12 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek G7 zirvesi için yer arayışlarını daha önceki hükümetlerle aynı şekilde yürüttüklerini belirten Mulvaney, toplantı için Trump'ın Miami'deki otelinin seçildiğini bildirdi.

Mick Mulvaney ayrıca, toplantıda iklim değişikliği konusunun ele alınmayacağını da kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Miami, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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