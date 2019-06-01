Trump, 2020 seçimleri için adaylığını açıklayacak

ABD
Başkanı Donald Trump
, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için 2. dönem başkan adaylığını 18 Haziran'da resmen açıklayacağını duyurdu.
Trump, 2020'den yeniden başkanlık yarışında olacağını Twitter
hesabından ilan etti.
Trump, açıklamasında, "İkinci dönem başkanlık için yarışacağımı 18 Haziran'da First Lady Melania Trump
, Başkan Yardımcısı Mike Pence
ve eşi Karen Pence ile beraber Florida
'nın Orlando
kentinde ilan edeceğim. 20 bin kişilik Amway
Center'da yapılacak tarihi buluşmada bize katılın." ifadesini kullandı.
Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını eski Başkan Yardımcısı Joe Biden
açık farkla önde götürüyor.
8 Kasım 2016'da yapılan 58. başkanlık seçimlerini kazanarak ABD'nin 45. Başkanı olan Trump, 20 Ocak 2017'de yemin ederek Beyaz Saray
'daki görevine başlamıştı.
ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.