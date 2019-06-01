Trump, 2020 seçimleri için adaylığını açıklayacak
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için 2. dönem başkan adaylığını 18 Haziran'da resmen açıklayacak.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:18
Başkanı Donald Trump
, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için 2. dönem başkan adaylığını 18 Haziran'da resmen açıklayacak
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