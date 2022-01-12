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Trump, 2020 seçimlerine ilişkin ısrarlı sorular üzerine röportajı yarıda kesti - Son Dakika

Trump, 2020 seçimlerine ilişkin ısrarlı sorular üzerine röportajı yarıda kesti

12.01.2022 18:42
Trump, 2020 seçimlerine ilişkin ısrarlı sorular üzerine röportajı yarıda kesti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde "hile" olduğu iddialarının ısrarlı bir şekilde sorgulanması üzerine NPR'a verdiği röportajı yarıda bıraktı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde "hile" olduğu iddialarının ısrarlı bir şekilde sorgulanması üzerine NPR'a verdiği röportajı yarıda bıraktı.

Amerikan kamu radyosu NPR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ile röportaj için 6 yıldır uğraşılıyordu ve Trump dün röportaj vermeye razı oldu.

Röportajın 15 dakika olarak planlandığı belirtilen açıklamada, 2020 seçimlerinde hile olduğu iddialarının ne derece doğru olduğu ve bu iddiaların 6 Ocak Kongre baskınındaki rolünün ısrarlı bir şekilde sorulması üzerine Trump'ın 9 dakikanın ardından röportajı kestiği kaydedildi.

Açıklamada, "Seçimlerde hile iddialarının 6 Ocak Kongre baskınına ilham olup olmadığının sorulması üzerine Trump aniden telefonu kapattı." ifadesine yer verildi.

Öte yandan röportaj boyunca Trump'ın Cumhuriyetçilerden kendi iddialarını desteklemesini istediği aktarıldı.

Trump'ın seçim iddiaları

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ve Demokrat Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçiminde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor. Trump, bu konuda birçok eyalette açtığı davayı kaybetti.

Ayrıca 6 Ocak 2021'de söz konusu seçimlerin onaylanması için yapılan oturum esnasında, Trump destekçileri ABD Kongresini basmış olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Baskının ardından Trump, 2. kez azil soruşturması ile karşı karşıya kalmış, ancak Senatoda yapılan oylamada aklanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, 2020 seçimlerine ilişkin ısrarlı sorular üzerine röportajı yarıda kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trump, 2020 seçimlerine ilişkin ısrarlı sorular üzerine röportajı yarıda kesti - Son Dakika
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