Eski ABD Başkanı Trump, 2024 seçimlerine ilişkin 15 Kasım'ı işaret etti: Büyük bir duyuru yapacağım

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Gündemden düşmeyen ve her yaptığıyla olay olan eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesi son mitingini Ohio eyaletinde yaptı.

"BEYAZ SARAY'I GERİ ALACAĞIZ"

Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde şansının yüksek olduğunu belirten Trump, "Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'ni geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız" ifadesini kullandı.

"15 KASIM'DA BÜYÜK BİR DUYURU YAPACAĞIM"

Trump, ara seçimlerin 'hayati önemde olduğuna' işaret ederek, "Bugün, bu güzel seçimlerin önüne geçmek istemiyorum. 15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım" dedi.

Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.