Trump, 25-26 Mart'ta Netanyahu'yu Ağırlayacak
21 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 25-26 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.
ABD
Başkanı Donald Trump
'ın İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 25-26 Mart'ta Beyaz Saray
'da ağırlayacağı bildirildi.
Beyaz Saray'dan, Netanyahu'nun ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netantahu'yu 25 ve 26 Mart tarihlerinde Beyaz Saray'da ağırlayacak." ifadesine yer verildi.
25 Mart'ta yapılacak görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve Orta Doğu
'daki gelişmelerin ele alınacağı, 26 Mart'ta ise Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'da akşam yemeğinde ağırlayacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:43 Kaynak: AA
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