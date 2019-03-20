Son Dakika Haberleri: Trump, 25-26 Mart'ta Netanyahu'yu Ağırlayacak

Trump, 25-26 Mart'ta Netanyahu'yu Ağırlayacak

21 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 25-26 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.

Trump, 25-26 Mart'ta Netanyahu'yu Ağırlayacak, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 25-26 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan, Netanyahu'nun ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netantahu'yu 25 ve 26 Mart tarihlerinde Beyaz Saray'da ağırlayacak." ifadesine yer verildi.

25 Mart'ta yapılacak görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı, 26 Mart'ta ise Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'da akşam yemeğinde ağırlayacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:43 Kaynak: AA

İsrail, Beyaz Saray, Donald Trump, Güncel
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