Trump, 300'den fazla hamburger sipariş etti
3 dakika önce
Üniversiteler arası ulusal futbol liginde şampiyon olan oyuncuları ağırlayan Trump, konuklarına ücretini kendi ödediği 300'den fazla hamburger, patates kızartması ve pizza ısmarladı.
Üniversiteler arası ulusal futbol liginde şampiyon olan oyuncuları ağırlayan Trump, konuklarına ücretini kendi ödediği 300'den fazla hamburger, patates kızartması ve pizza ısmarladı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:04
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