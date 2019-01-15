Son Dakika Haberleri: Trump, 300'den fazla hamburger sipariş etti

Trump, 300'den fazla hamburger sipariş etti

3 dakika önce

Üniversiteler arası ulusal futbol liginde şampiyon olan oyuncuları ağırlayan Trump, konuklarına ücretini kendi ödediği 300'den fazla hamburger, patates kızartması ve pizza ısmarladı.

Trump, 300'den fazla hamburger sipariş etti, System.String[]
Üniversiteler arası ulusal futbol liginde şampiyon olan oyuncuları ağırlayan Trump, konuklarına ücretini kendi ödediği 300'den fazla hamburger, patates kızartması ve pizza ısmarladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:04 

Ekonomi
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