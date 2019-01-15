Trump, 300'den fazla hamburger sipariş etti

Üniversiteler arası ulusal futbol liginde şampiyon olan oyuncuları ağırlayan Trump, konuklarına ücretini kendi ödediği 300'den fazla hamburger, patates kızartması ve pizza ısmarladı.

Üniversiteler arası ulusal futbol liginde şampiyon olan oyuncuları ağırlayan Trump, konuklarına ücretini kendi ödediği 300'den fazla hamburger, patates kızartması ve pizza ısmarladı.

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