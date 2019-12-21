Trump, 4 Şubat 2020'de ulusa sesleniş konuşması yapacak - Son Dakika
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Trump, 4 Şubat 2020'de ulusa sesleniş konuşması yapacak

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin davetini kabul ederek 4 Şubat 2020'de ulusa sesleniş konuşması gerçekleştireceği duyuruldu.

Trump, 4 Şubat 2020'de ulusa sesleniş konuşması yapacak, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin davetini kabul ederek 4 Şubat 2020'de ulusa sesleniş konuşması gerçekleştireceği duyuruldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, ulusa sesleniş konuşmasını yapmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği davetin kabul edildiğini ifade etti. Pelosi'nin bir mektupla Trump'a ilettiği davet ile ilgili Beyaz Saray, karşılıklı yapılan görüşmelerin ardından Başkan Trump'ın daveti kabul ettiğini ve ulusa sesleniş konuşmasının yapılacağı tarihin 4 Şubat olarak belirlendiğini duyurdu. Başkan Trump, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda üçüncü kez ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirmiş olacak.

S-400 VE F-35 KONULARI DA MASADA

ABD Başkanı Donald Trump kendisine yönelik başlatılan, cadı avı olarak nitelendirdiği azil süreci ile ilgili ve ülkenin iç ve dış meseleleri, Suriye'nin durumu, ülkedeki göç meselesi, Meksika ile ABD arasında örülmesi planlanan duvar, Kuzey Kore ile ilişkiler, Venezuela'nın durumu, Afganistan politikası, İran meselesi, Çin ile ticari savaşlar, Türkiye'nin aldığı S-400 ve F-35'ler, ülkede yaşayan göçmenler ile ilgili bazı konuları da gündeme getirmesi bekleniyor. Trump'ın, Temsilciler Meclisinde yapacağı konuşması, başkanlık tarihinin en sert konuşmalarından birinin olması bekleniliyor.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, başkanların her yasama yılı öncesinde Kongre'de ulusa sesleniş konuşmasında yaptıkları hizmetlerin yanında, yapmayı planladıkları icraatlar hakkında Kongre'ye ve halka bilgi vermesini zorunlu kılıyor.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Nancy Pelosi, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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