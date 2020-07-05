Trump 4 Temmuz Bağımsızlık Günü konuşmasında 'radikal solu' yenilgiye uğratma sözü verdi - Son Dakika

Trump 4 Temmuz Bağımsızlık Günü konuşmasında 'radikal solu' yenilgiye uğratma sözü verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, Covid-19'a karşı ülkesinde kaydedilen "ilerlemeyi" övdü, ''radikal solu'' yenilgiye uğratma sözü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, Covid-19'a karşı ülkesinde kaydedilen "ilerlemeyi" övdü, "radikal solu" yenilgiye uğratma sözü verdi.

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Trump, koronavirüs salgınından Çin'i sorumlu tutan ifadelerini de tekrarladı. Trump, 4 Temmuz için yayınladığı video mesajda da "Çin'den gelen bu korkunç vebaya karşı olağanüstü bir zafer yolundayız" diye konuşmuştu.

Son haftalarda ülkeyi saran ırkçılık karşıtı gösterilerde heykellerin hedef alındığını belirten Trump, "onların amacı yıkım" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın bahçesinde Amerikan askerlerinin ve sağlık çalışanlarının da katıldığı kutlamada askeri jetlerin uçuşu, paraşütle atlama gibi gösteriler yapılırken, New York Times gazetesi konukların maske ve fiziksel mesafe kurallarını gözetmediğini bildirdi.

ABD'de 4 Temmuz, 1776'da Britanya'dan bağımsızlığını kazandığı gün olarak kutlanıyor.

Trump, "Çok ilerleme kaydettik. Stratejimiz iyi ilerliyor. (Virüs) bir bölgede kayboluyor, başka bir bölgede çirkin yüzünü yeniden gösteriyor. Ama çok şey öğrendik. Alevi nasıl söndüreceğimizi öğrendik" dedi.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci ise geçen hafta salgın konusunda uyarıda bulunarak "Doğru yönde ilerlemediğimiz oldukça açık" diye konuşmuştu.

ABD'de günlük yeni koronavirüs vakalarının sayısı 50 bini aşıyor. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2,8 milyonu aştı, Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı ise 130 bine yaklaştı.

Trump, koronavirüse karşı ABD'nin muhtemelen "yıl sonundan çok önce tedavi veya aşı çözümüne sahip olacağı" sözlerini de tekrarladı.

ABD'de 40 milyona yakın insana test yapıldığını vurgulayan Trump, vakaların yüzde 99'unun ise "tamamen zararsız" olduğunu ifade etti. Ancak bu iddiasının bilimsel bir dayanağı olmadığı belirtiliyor.





'Radikal solu yenilgiye uğratacağız'

Trump, Cuma günü Güney Dakota eyaletindeki Rushmore Dağı'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeleri tekrarlayarak "radikal solu, Marksistleri, anarşistleri, ajitatörleri, yağmacıları" yenilgiye uğratma sözü verdi.

Bu konuşma tarzının, başkanların 4 Temmuz konuşmalarında öne çıkardığı birlik mesajına aykırı bulunduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Trump, "Öfkeli yığınların heykellerimizi devirmesine, tarihimizi silmesine, çocuklarımızın beynini yıkamasına ya da özgürlüklerimiz üzerinde tepinmesine asla izin vermeyeceğiz... Hep birlikte Amerikan rüyası için mücadele edeceğiz" dedi.

Trump, "yaşam tarzımız, Kristof Kolomb 1492'de Amerika'yı keşfettiğinde başladı" diye konuştu. 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde siyah George Floyd'un polis tarafından gözlatına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde Kolomb'un heykeli ile Amerikan İç Savaşı'nda kölelikten yana olan Konfedere generallerin heykelleri yıkılmıştı.

Birçok etkinlik iptal edildi

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında birçok etkinlik bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Florida ve California'da plajlar kapatıldı, geçit törenleri ve havai fişek gösterileri yapılmadı.

Trump, koronavirüs bulaşabileceği kaygılarına rağmen Beyaz Saray'daki partiyi iptal etmedi.

New York Times gazetesinin haberine göre ABD'nin 39 eyaletinde vakalar arttı. En az beşinde, Alabama, Alaska, Kansas, Kuzey Carolina, Güney Carolina'da ise artışlar rekor kırdı.

Florida eyaletinde Cumartesi günü 11 bin 458 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

ABD vaka sayısı ve can kaybı bakımından açık ara farkla en yüksek olduğu ülke konumunda.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:38 

Son Dakika Dünya Trump 4 Temmuz Bağımsızlık Günü konuşmasında 'radikal solu' yenilgiye uğratma sözü verdi - Son Dakika Dünya

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