Trump, 6 Ocak'ta büyük protesto mitingi düzenleyecek - Son Dakika

Trump, 6 Ocak'ta büyük protesto mitingi düzenleyecek

01.01.2021 23:02
Trump, 6 Ocak'ta büyük protesto mitingi düzenleyecek, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de seçimlere ilişkin protesto mitingi düzenleyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de seçimlere ilişkin protesto mitingi düzenleyeceğini duyurdu.

ABD'de geçtiğimiz 3 Kasım'da yapılan seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump, seçim sonuçlarına yönelik itirazlarını sürdürüyor. Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de miting yapacağını duyurdu. "Washington DC'deki büyük protesto mitingi saat 11.00'de yapılacak" diyen Trump, miting yerine yönelik ayrıntıları paylaşacağını belirtti. - WASHINGTON

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump, 6 Ocak'ta büyük protesto mitingi düzenleyecek - Son Dakika


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