Trump, 6 Ocak'ta büyük protesto mitingi düzenleyecek - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de seçimlere ilişkin protesto mitingi düzenleyeceğini duyurdu.

ABD'de geçtiğimiz 3 Kasım'da yapılan seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump, seçim sonuçlarına yönelik itirazlarını sürdürüyor. Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de miting yapacağını duyurdu. "Washington DC'deki büyük protesto mitingi saat 11.00'de yapılacak" diyen Trump, miting yerine yönelik ayrıntıları paylaşacağını belirtti. - WASHINGTON