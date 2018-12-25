Trump: 7 Yaşında Noel Baba'ya İnanmak Marjinal
11 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump her yıl düzenlenen Noel etkinliği kapsamında çocukların telefonlarını yanıtladı.
ABD
Başkanı Donald Trump
ve First Lady Melania Trump
her yıl düzenlenen Noel etkinliği kapsamında çocukların telefonlarını yanıtladı. Trump, 7 yaşında Noel Baba'ya inandığını söyleyen çocuğu 'marjinal' buldu
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:01
Trump, Bir Öğretmeni Görevinden Eden "Noel Baba İnanıyor musun?" Sorusunu Çocuğa Sordu
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