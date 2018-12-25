Son Dakika Haberleri: Trump: 7 Yaşında Noel Baba'ya İnanmak Marjinal

Trump: 7 Yaşında Noel Baba'ya İnanmak Marjinal

11 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump her yıl düzenlenen Noel etkinliği kapsamında çocukların telefonlarını yanıtladı.

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ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump her yıl düzenlenen Noel etkinliği kapsamında çocukların telefonlarını yanıtladı. Trump, 7 yaşında Noel Baba'ya inandığını söyleyen çocuğu 'marjinal' buldu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:01 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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