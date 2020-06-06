Trump, 9.500 ABD askerini Almanya'dan çekiyor - Son Dakika
BBC

Trump, 9.500 ABD askerini Almanya'dan çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusuna mensup 9 bin 500 askerin Almanya'dan çekilmesi talimatı verdi.

Trump, 9.500 ABD askerini Almanya'dan çekiyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusuna mensup 9 bin 500 askerin Almanya'dan çekilmesi talimatı verdi.

Guardian'a konuşan bir ABD'li yetkili şu an ABD'de 34 bin 500 Amerikan askeri olduğunu, bu son kararla bu sayının 25 bine düşebileceğini söyledi.

Trump'ın bu kararı ülkesinin Avrupa'daki askeri ve siyasi istikrara ne kadar bağlı olduğu sorusunun tartışılmasına yol açtı.

Aynı yetkili bu durumun Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında yaşanan gerilim ile bir ilişkisi olmadığını söyledi.

Merkel, ABD'de düzenlenmesi planlanan G7 toplantısına pandemiyle ilgili durum değişmedikçe gitmeyi planlamadığını söylemesi üzerine iki lider arasında gerilim yaşanmıştı.

Başka bir kıdemli yetkili ise bu askerlerin bir kısmının Polonya'ya bir kısmının başka müttefik ülkelere gönderileceğini, bazılarının ise ABD'ye geri döneceğini söyledi.

Yetkili, ABD'nin NATO için halihazırda yaptığı yüksek miktardaki harcama dolayısıyla Almanya'da bu kadar askerin kalmasına gerek kalmadığını söyledi.

Büyükelçi istifa etmişti

Diğer yandan ABD'nin bu plan üzerinde eylül ayından beri çalıştığı belirtildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler Trump başkanlığı sırasında zaman zaman gerildi. Trump, Almanya'yı daha çok savunma harcaması yapmaya davet etmişti.

Almanya'da ABD'nin 17 bin sivil çalışanı var; burada nükleer başlıklarının olduğuna da inanılıyor.

Trump'ın yakın bir müttefiki olan ve bu ayın başında görevinden istifa ettiğini açıklayan ABD'nin Almanya büyükelçisi Richard Grenell, mayıs ayında Berlin'i NATO'nun nükleer caydırıcılığını güçsüzleştirmekle suçlamıştı.

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BBC

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 03:02 

Son Dakika Dünya Trump, 9.500 ABD askerini Almanya'dan çekiyor - Son Dakika Dünya

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