Son Dakika Haberleri: Trump'a 2 milyon dolar tazminat cezası: 'Gazi bağışlarını seçim için kullandı'
Son Dakika Dünya Trump'a 2 milyon dolar tazminat cezası: 'Gazi bağışlarını seçim için kullandı'

Trump'a 2 milyon dolar tazminat cezası: 'Gazi bağışlarını seçim için kullandı'

8 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump, kendisine ait yardım vakfını siyasi amaçları için kullandığı gerekçesiyle 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Trump'a 2 milyon dolar tazminat cezası: 'Gazi bağışlarını seçim için kullandı', System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump, kendisine ait yardım vakfını siyasi amaçları için kullandığı gerekçesiyle 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.


New York'taki mahkeme, Trump Vakfı'nda gaziler için toplanan bağışların 2016'daki başkanlık seçimlerinde kullanıldığına hükmetti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:13 
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