Trump'a 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçi rakip
10 dakika önce
Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için Trump'a rakip oluyor.
Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için Trump'a rakip oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:35
Trump: johnson brexit'i gerçekleştirecek G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu! Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacak Gece 6,38'e çıkan dolarda sert düşüş