Son Dakika Haberleri: Trump'a 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçi rakip
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump'a 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçi rakip

10 dakika önce

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için Trump'a rakip oluyor.

Trump'a 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçi rakip, System.String[]

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için Trump'a rakip oluyor.

Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: johnson brexit'i gerçekleştirecek
G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu! Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacak Gece 6,38'e çıkan dolarda sert düşüş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 09:45:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'a 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçi rakip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]