Trump'a 2020 seçimlerinde kendi partisinden ikinci rakip
1 saat önce
Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için Donald Trump’a rakip oluyor
Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için mevcut Başkan Donald Trump'a rakip olacağını açıkladı.
ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçilerden ikinci isim de Trump'la yarışa giriyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:45
Trump: johnson brexit'i gerçekleştirecek G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu! Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacak Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor