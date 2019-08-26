Son Dakika Haberleri: Trump'a 2020 seçimlerinde kendi partisinden ikinci rakip
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Trump'a 2020 seçimlerinde kendi partisinden ikinci rakip

1 saat önce

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için Donald Trump’a rakip oluyor

Trump'a 2020 seçimlerinde kendi partisinden ikinci rakip, System.String[]

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için mevcut Başkan Donald Trump'a rakip olacağını açıkladı.


ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçilerden ikinci isim de Trump'la yarışa giriyor.

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Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:45 
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