Son Dakika Haberleri: Trump'a azil soruşturmasında ikinci muhbir
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Trump'a azil soruşturmasında ikinci muhbir

39 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ile yaptığı görüşmelere ilişkin ikinci bir muhbir daha ortaya çıktı.

Trump'a azil soruşturmasında ikinci muhbir, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ile yaptığı görüşmelere ilişkin ikinci bir muhbir daha ortaya çıktı.

ABD'de Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, Demokrat rakibi Joe Biden'ı soruşturmasını istediğine dair bir şikayet mektubu hazırlayan ve Trump'a karşı azil soruşturması açılmasına neden olan muhbirin ardından, ikinci bir muhbir olduğu belirlendi.

Amerikan istihbarat görevlisi olduğu belirtilen ilk muhbiri temsil eden hukuk şirketi yetkilisi avukat Mark Zaid, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, yine istihbarat görevlisi ikinci bir muhbirin daha olduğunu belirtti.

Zaid, söz konusu muhbirin, Amerikan İstihbaratı Başmüfettişliği ile Trump'ın Ukrayna ilişkilerine dair konuştuğunu ancak henüz bir şikayet mektubu sunmadığını kaydetti.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Trump ile Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu.

Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

ABD Başkanı Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:14 Kaynak: AA
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