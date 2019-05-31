Son Dakika Haberleri: Trump'a destek son iki yılın zirvesinde
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Trump'a destek son iki yılın zirvesinde

45 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının son iki yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

Trump'a destek son iki yılın zirvesinde, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının son iki yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:53 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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