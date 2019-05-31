Trump'a destek son iki yılın zirvesinde
45 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının son iki yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:53
Başkanı Donald Trump
'ın kamuoyundaki destek oranının son iki yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi
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